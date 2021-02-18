Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeline harita eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeline harita eğitimi verildi

18.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:28
Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeline harita eğitimi verildi

Adana Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki teknik personele harita programı kullanım eğitimi verildi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki teknik personele harita programı kullanım eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı eğitimleri kapsamında, teknik personelin kullanmakta olduğu harita programlarında bilgi ve becerilerinin arttırılması amacıyla Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğinde oluşturulan "Netcad Sertifikalı Eğitim Programı" Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde başladı.

Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, tüm personelin eğitimine önem verdiklerini belirtti.

Ormancılık faaliyetlerinin olmazsa olmazı olan harita programlarının kullanımının artık zorunlu hale geldiğini kaydeden Yılmaz, "Teknolojinin getirdiği yenilikleri ormancılık çalışmalarımız için kullanmamız bize çok fayda sağlayacaktır. Eğitime katılan personelimizin programı en iyi şekilde öğrenerek buradan ayrılacağına inanıyor, eğitimin teşkilatımız ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Osman Kavala Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeline harita eğitimi verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 14:39:59. #1.14#
title