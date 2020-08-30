ADANA Öğrenci muhitinde kiralar düştü, ilanlar arttı Öğrenci muhitinde kiralar düştü, ilanlar arttıADANA'da üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihin henüz netlik kazanmaması nedeniyle üniversite güzergahındaki kiralık evlerin çoğu boş kaldı.

Öğrenci muhitinde kiralar düştü, ilanlar arttı

ADANA'da üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihin henüz netlik kazanmaması nedeniyle üniversite güzergahındaki kiralık evlerin çoğu boş kaldı. Evlerin fiyatları da yüzde 5-10 arası ucuzladı.

Çukurova Üniversitesi ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi güzergahına yakın olması nedeniye öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Bülent Angın Bulvarı'ndaki kiralık evlerin çoğu boş kaldı. Pandemi nedeniyle kısıtlamaların ardından evlerini boşaltıp memleketlerine dönen öğrenciler, kısıtlamaların kalkmaması üzerine yeniden ev arayışına girmeyince, fiyatlar da yüzde 5-10 arasında ucuzladı.

Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Rabia Ülkü Uçar, öğrencilerin tek toplu taşıma aracıyla ev ve üniversite arasında ulaşım sağladığı için bölgenin tercih edildiğini söyledi. Fiyatlara zam yapmadıkları gibi evlerinin boş kalmamasını isteyen vatandaşların fiyatları düşürdüğünü vurgulayan Uçar, "1400 TL aylık kirayla oturulan bir evi şu an 1250 TL'ye veriyoruz. Ev arayışları 1 Eylül tarihi itibarıyla tekrar başlayabilir. Ev değiştirmek isteyenler tam bu dönemi tercih etti. İleriki günlerde yayla ve denizlerden dönüşler başlayacak. Böylelikle kiralık evlere talepler önümüzdeki haftadan itibaren oldukça yoğunlaşır" dedi.

'MÜŞTERİ BULABİLİRSEM AYNI FYATTAN VERMEYİ DÜŞÜNYORUM'

Bölgede evini kiraya veren Ramazan Akray ise pandemi nedeniyle öğrenci bulmakta zorluk çektiğini anlattı. Akray, "Müşteri bulabilirsem aynı fiyattan vermeyi düşünüyorum. Yine belki çok küçük bir rakam düşebiliriz. Öğrencilere de yardımcı oluruz. İnşallah her şey sağlıklı bir şekilde normale döner ve okullar açılır" diye konuştu.

Ev sahibi Mehmet Emin Uçan da kiraya verdiği 5 katlı evi için kirayı artırmayı düşünmediğini, kiracıların durumlarına göre yüzde 10 oranında bir indirim yapmayı düşündüğünü belirtti.

Ev kiralamak üzere emlakçıya giden Ebru Özdaş ise bin 400 TL değerindeki 3+1 daireyi bin 200 TL'ye kiraladığını söyledi.

Kaynak: DHA