ADANA OĞLU TARAFINDAN VURULAN KADIN, AĞIR YARALANDI

ADANA'da tartıştığı oğlu Ömer B. (20) tarafından tabancayla karnından vurulan Arzu K. (38), ağır yaralandı.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63010 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Ömer B. ile gece evine gittiği annesi Arzu K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer B., annesi Arzu K.'yı tabancayla karnından vurduktan sonra kaçtı. Evdeki yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arzu K., ameliyata alındı. Durumu ağır olan Arzu K.'nın tedavine devam edilirken, annesini yaralayan Ömer B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA