Adana'nın Yüreğir ilçesinde 150 yetim çocuğa mont ve gıda kolisi dağıtıldı

ADANA (Habermetre) - Yüreğir Belediyesi, 150 yetim ve ailesine dokundu.

Türk Kızılay Seyhan Şubesi ve Adana İHH İnsani Yardım Derneği'yle işbirliği yapan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 150 yetim ve ailesini sevindirdi.

Kocaispir, "Derdi insan olanlarla el ele verdik, Türk Kızılay Seyhan Şubesi ve Adana İHH İnsani Yardım Derneği ile kentimizde yaşayan 150 yetim ve ailesine ulaştık" dedi.

Belediye kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in, çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak bu tür faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. Konuyla ilgili görüşlerini gazetemize aktaran birçok vatandaş da, başta Yüreğir Belediyesi olmak üzere Türk Kızılayına teşekkür ettiler.

Yüreğir Belediyesi'nin yetim ve ailelerini sevindirdiğini dile getiren vatandaşlar, "Bizim insanımızda, toplumumuzda dayanışma ruhu vardır. Bu yüzyıllardan beri böyledir. Kimin başı dara düşse hemen onun yardımına koşar. Bunun güzel bir örneğini de bugün yaşadık" diye konuştular.

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