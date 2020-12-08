Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kocaispir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel sağlık durumum gayet iyi. Allah'ın izniyle en kısa sürede tekrar görevimin başına dönerek Yüreğir'imiz için çalışmaya devam edeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven