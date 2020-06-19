ADANA'NIN YUMURTALIK İLÇESİNDE HORTUM ÇIKTI
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ADANA'NIN YUMURTALIK İLÇESİNDE HORTUM ÇIKTI

Adana'da sağanak; caddeler sular altında (2)KORKUTAN HORTUMAdana kent merkezini etkisini alan sağanak yağışla birlikte denize kıyısı olan Yumurtalık ilçesinde hortum çıktı.

19.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:00

Adana'da sağanak; caddeler sular altında (2)

KORKUTAN HORTUM

Adana kent merkezini etkisini alan sağanak yağışla birlikte denize kıyısı olan Yumurtalık ilçesinde hortum çıktı. Öğle saatlerinde denizde çıkan hortumun karaya ulaşmaması olası can ve mal kayıplarının önüne geçti. Bazı vatandaşlar paniğe kapılıp sahili boşalttı. Hortum, yaklaşık yarım saat sonra son buldu.

ADANA'NIN YUMURTALIK İLÇESİNDE HORTUM ÇIKTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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