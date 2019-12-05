Adana'nın yükseklerine kar yağdı
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Adana'nın yükseklerine kar yağdı

ADANA'nın Kozan ve Feke ilçelerinin yüksek kesimlerine sabaha karşı kar yağdı.

05.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:54
Adana'nın yükseklerine kar yağdı

ADANA'nın ve ilçelerinin yüksek kesimlerine sabaha karşı kar yağdı. 

Kozan ilçesi Göller Yaylası ile Feke ilçesinin yüksek kesimlerinde sabahın ilk saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle kırsal bölgede görülen karla, iki ilçe beyaza büründü. Göller Yaylası'nda kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Bölgede kapalı köy yolu olmadığı bildirildi.

 


Kaynak: DHA
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