ADANA'NIN YÜKSEK RAKIMLI İLÇELERİNDE KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ADANA'da yüksek rakımda bulunan Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, trafik kazalarına neden oldu.

TUFANBEYLİ, ADANA (DHA) - ADANA'da yüksek rakımda bulunan Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, trafik kazalarına neden oldu.

İki ilçede dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini bugün de sürdürdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metre, kırsal mahallelerde ise 3 metreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları, trafik kazalarına neden oldu

Tufanbeyli ilçesi Gala rampası mevkiinde bir TIR gece 00.30 sıralarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Saimbeyli ilçesi Obruk mevkisinde de bir ambulans, sabah saatlerinde kara saplandı. Kazalarda ölen olmadı.

Belediye ekipleri, karların temizlenmesi ve kapanan bazı yolların açılması için kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı.