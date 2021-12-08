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Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

ÇAY, AFYON (AA) - Adana'nın yüksek kesimlerinde Kar yağışı etkili oldu.

Pozantı ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımdaki Armutoluğu Yaylası'nda yaşanan kar yağışı nedeniyle çam ağaçları beyaza büründü.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, hem yol kontrolünde bulunmak hem de kar yağışını fotoğraflamak için yaylaya gitti.

Çay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'daki vatandaşları hafta sonu kar üzerinde sucuk ekmek yemeye ve mangal yakmaya davet etti.

Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri

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