Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı ADANA'nın Kozan ilçesi Göller Yaylası'nda gece boyunca etkili olan fırtınanın ardından sabaha karşı kar yağdı.

ADANA'nın Kozan ilçesi Göller Yaylası'nda gece boyunca etkili olan fırtınanın ardından sabaha karşı kar yağdı.Göller Yaylası'nda mayıs ayında kar sürprizi yaşayan yayla sakinleri bayram sabahına kar yağışı ile uyandı. Doğası ve yapay gölleri ile kendine hayran bırakan Göller Yaylası'nda vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla kar yağışını görüntüledi. Kar yağışıyla birlikte eşsiz doğa manzaraları oluştu.

Kaynak: DHA