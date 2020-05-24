Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı ADANA'nın Kozan ilçesi Göller Yaylası'na sabaha karşı kar yağdı.

ADANA'nın Kozan ilçesi Göller Yaylası'na sabaha karşı kar yağdı.

Göller Yaylası'nda mayıs ayında kar sürprizi yaşaydı. Gece yarısından itibaren etkili olan fırtına sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Sabah uyandıklarında karla karşılaşan yayla sakinleri şaşkınlık yaşadı. Doğası ve yapay gölleri ile ünlü Göller Yaylası'nda vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla kar yağışını görüntüledi. Kar yağışıyla birlikte eşsiz görüntüler oluştu.

Kaynak: DHA