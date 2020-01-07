Adana'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı otoyoldaki ulaşımı aksatıyor
Adana'da, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
07.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:04
Adana'da, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Pozantı ilçesinde etkisini artıran kar yağışı, otoyolda özellikle ağır araçların ilerlemede güçlük çekmesine neden oldu. Otoyolda kalan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede kar yağışı sürüyor.
Kaynak: AA