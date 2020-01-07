Adana'nın yüksek kesimlerinde sağanak ve kar etkili oluyor
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Adana'nın yüksek kesimlerinde sağanak ve kar etkili oluyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde, sağanak ve kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

07.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:00
Adana'nın yüksek kesimlerinde sağanak ve kar etkili oluyor

'nın ilçesinde, sağanak ve kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün saatlerinden bu yana ilçede etkisini sürdüren sağanak, Belemedik Tabiat Parkı yolundaki menfez köprünün çökmesine neden oldu.

Bölgeye giden belediye ekipleri, güzergahı yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

İlçenin yüksek rakımlı , Fındıklı ve Kamışlı mahallelerine giden bazı yollar da kar nedeniyle kapandı.

"Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda önemle uyarıyoruz"

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede sağanak, dolu ve kar nedeniyle derelerde taşkınlar oluştuğunu belirtti.

Taşkınlar sonucu çeşitli olumsuzluklar meydana geldiğini aktaran Çay, şunları kaydetti:

"Pozantı Belediyesi olarak her noktada ekiplerimiz araçlarla ve insan gücüyle müdahalelerde bulunuyor. Bazı noktalarda ise zorlanıyoruz. Özellikle Belemedik istikametine zorunluluk dışında seyahat edilmemesini rica ediyoruz. Akçatekir ve Eskikonacık mahalleleri tarafından gelen sel, şu an Fidanlık Mahallesi'nde geçiş köprüsünü tehdit etmektedir. Çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda önemle uyarıyoruz."

Kaynak: AA
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