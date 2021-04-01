Adana'nın Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenleniyor
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Adana'nın Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenleniyor

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Kültür Sanat
Adana'nın Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenleniyor

Adana'da her yıl nisan ayında düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 9'uncusu, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi yapılıyor.

Adana'da her yıl nisan ayında düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 9'uncusu, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi yapılıyor.

Açılışı bugün yapılan ve 4 Nisan'da sona erecek karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, karnavalın yayınlandığı "www.nisandaadanada.com" sitesindeki konuşmasında, Adana'da portakal çiçeği mevsiminin geldiğini söyledi.

Karnaval için uzun zamandır ciddi bir emek ortaya konulduğunu kaydeden Bozkurt, "Tahmin ediyoruz siz de, bu önümüzdeki günlerde yayınlardan hem keyif alacak hem de hoşça vakit geçireceksiniz. Elbette ki Adana sokaklarında olduğu gibi olmayacak, maalesef size buradan bu büyülü portakal çiçeği kokusunu gönderme şansımız yok ama en azından Adana ruhunu, enerjisini bir nebze de olsa sizlere hissettirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bozkurt, önümüzdeki yıl için karnaval hazırlıklarına şimdiden başladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Otizm Barış Derneği tarafından hazırlanan karnaval gösterisi sunuldu, Adana kebap dürüm yeme yarışması ve kostüm partisi yayınlandı.

Kadın korosunun şarkılar seslendirdiği karnavalda, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve Roma döneminin önemli şehirleri arasında yer alan 7 bin yıllık geçmişe sahip Misis Antik Kenti'nde hazırlanan akustik performans sahnelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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