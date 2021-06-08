Adana'nın Turizm İlçelerinde Temizlik ve Haşereye Karşı İlaçlama Yapılıyor

Adana temiz bir yaza hazırlanıyor.

Adana temiz bir yaza hazırlanıyor…

Karataş ve Yumurtalık'ta sahiller temizlendi…

Adana'nın turizm ilçelerinde temizlik ve haşereye karşı ilaçlama yapılıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Karataş ve Yumurtalık'ta sahil ve tarihi dokularda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

YOĞUN TEMİZLİK

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Karataş ve Yumurtalık'ta yaz sezonu öncesinde temizlik çalışması başlattı. Adana'nın iki sahil ilçesinde de halkın denize gireceği kumsallar ile denizlerde atık ve çöp temizliği yapan ekipler vatandaşların temiz kumsal ve denizlerde tatil yapabilmesi için yoğun çaba harcıyor. Her iki ilçedeki tarihi mekanlarda da temizlik çalışmalarını yürüten ekipler, ilçelere gelecek yerli ve yabancı turistlerin Adana'nın güzelliklerini görmesi için aralıksız mesai harcıyor.

İLAÇLAMA YAPILIYOR

Sahil ve tarihi mekanlarda yoğun temizlik çalışması yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Karataş ve Yumurtalık'ta deniz sezonu öncesinde sinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmaları da yürütüyor. Temizliğin ardından ilaçlamayı da gerçekleştiren ekipler yöre halkı ve bölgeye gelecek turistlerin sorun yaşamaması için çalışıyor.

Kaynak: Habermetre