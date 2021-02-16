Adana'nın Tufanbeyli ve Aladağ ilçelerinde okullarda eğitime ara verildi

Adana'nın Tufanbeyli ve Aladağ ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojiden ilçedeki elverişsiz hava koşulları ile yağışların artacağı yönünde bilgi verildiğini belirtti.

Sarı, şunları kaydetti:

"İlçemiz genelinde yoğun kar yağışından dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla ilçe merkezi ile köylerde yüz yüze eğitim ve öğretime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

Kaymakam Sarı, tüm sınıflarda uzaktan eğitimin devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan Aladağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü de ilçe genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı