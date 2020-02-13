Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yaşamı olumsuz etkiliyor

13.02.2020 10:51 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:51

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 29 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran kar, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.

Yüksek kesimlerde 1 metreye kadar ulaşan kar nedeniyle Tufanbeyli'den Kayseri, Kahramanmaraş ve Adana'ya giden yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İlçede kapalı olan 29 mahalle yolunda da Adana Büyükşehir Belediyesi ve Tufanbeyli Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilmişti.

Kaynak: AA