Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı sürüyor
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı sürüyor

18.01.2021 01:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 01:12
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı sürüyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı cadde ve sokakların boş olduğu ilçede polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle sokağa çıkan az sayıda vatandaşı evlerine girmeleri konusunda uyardı.

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen ilçede, kartpostallık manzaralar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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