Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı etkili oldu
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçede Tufanbeyli Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Vatandaşlar yağışı fırsat bilerek kartopu oynadı.
AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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