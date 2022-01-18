Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi - Haberler
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Tufanbeyli, Adana, Ocak, kar, Güncel, Haber

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