Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı sebebiyle değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir amacıyla tüm okullarımızda, eğitim ve öğretime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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