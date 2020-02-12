Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm okulların yarın tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.