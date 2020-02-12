Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

12.02.2020 22:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:00
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

'nın ilçesinde yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.


Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm okulların yarın tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Kaynak: AA
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