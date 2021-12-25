Adana'nın Tufanbeyli ilçesi eksi 27 dereceyi gördü, camlar buz tuttu - Haberler
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesi eksi 27 dereceyi gördü, camlar buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Güncel

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi eksi 27 dereceyi gördü, camlar buz tuttu Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 27 dereceye kadar düşerken ev ve iş yerlerindeki camlarda oluşan buzlar dikkat çekti Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 27 dereceye kadar düşerken ev ve...

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ADANA (İHA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesi eksi 27 dereceyi gördü, camlar buz tuttu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 27 dereceye kadar düşerken ev ve iş yerlerindeki camlarda oluşan buzlar dikkat çekti

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 27 dereceye kadar düşerken ev ve iş yerlerindeki camlarda oluşan buzlar sobaların yanmasına rağmen çözülmedi.

Tufanbeyli ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 27 dereceye kadar düştü. Tufanbeyli'de 3 gün devam eden ve şehir merkezinde 30 santim köylerde ise 1 metreye yaklaşan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kapanan yollar açılırken, ilçe beyaz bir örtüye büründü. Kar yağışının bitmesiyle birlikte özellikle geceleri aşırı soğuk ve don yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 27 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklığı aşırı düştüğü için iş yeri ve evlerin camlarındaki buzların soba yanmasına rağmen çözülmediği görüldü. Çatılarda sarkıtlar oluşurken gün boyu aşırı soğuktan dolayı çözülmedi. Vatandaşların sarkıt buzların tehlike oluşturmaması için sopalarla düşürdü. Tufanbeyli sakinleri hava sıcaklığının eksi 27 dereceye düşmesi ile akan suyun bile buz tuttuğunu, camlardaki buzların erimediğini dile getirdiler.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi eksi 27 dereceyi gördü, camlar buz tuttu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi eksi 27 dereceyi gördü, camlar buz tuttu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi eksi 27 dereceyi gördü, camlar buz tuttu

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İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri

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