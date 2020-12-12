Adana'nın tarihi mekanları sessizliğe büründü
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Adana'nın tarihi mekanları sessizliğe büründü

12.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:17

Adana'nın tarihi mekanları sessizliğe büründü Adana'da sokağa çıkma yasağına uyulurken, kentin simgelerinden İstasyon ile 5 Ocak Meydanı ve tarihi Büyük Saat Kulesi sessiz kaldı.

Adana'nın tarihi mekanları sessizliğe büründü

ADANA - Adana'da sokağa çıkma yasağına uyulurken, kentin simgelerinden İstasyon ile 5 Ocak Meydanı ve tarihi Büyük Saat Kulesi sessiz kaldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm ülkede dün akşam 21.00'da başlayıp 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama kapsamındaki illerde vatandaşlar sokağa çıkmayıp uyarıları dikkate alırken, Adana'nın simgeleri olan İstasyon ve 5 Ocak Meydanı ile tarihi Büyük Saat Kulesi sessizliğe büründü.

Meydanların sessizliği drone ile görüntülendi.

Adana'nın tarihi mekanları sessizliğe büründü
Adana'nın tarihi mekanları sessizliğe büründü
Adana'nın tarihi mekanları sessizliğe büründü
Adana'nın tarihi mekanları sessizliğe büründü
Adana'nın tarihi mekanları sessizliğe büründü
Adana'nın tarihi mekanları sessizliğe büründü
Adana'nın tarihi mekanları sessizliğe büründü
Adana'nın tarihi mekanları sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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