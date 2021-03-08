Adana'nın sembol yapıları mor renkle aydınlatıldı
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Adana'nın sembol yapıları mor renkle aydınlatıldı

08.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:45
Adana'nın sembol yapıları mor renkle aydınlatıldı

Adana'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kentin sembol yapıları dayanışma adına mor renkle aydınlatıldı.

Adana'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kentin sembol yapıları dayanışma adına mor renkle aydınlatıldı.

Belediyede çalışan kadınların idari izinli sayıldığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Adana Büyükşehir Belediyesi kentin sembol yapılarını da mor renkle aydınlatarak farklı bir uygulamaya imza attı.

Tarihi Taşköprü ve Büyük Saat ile Gençlik ve Dostluk Köprüleri de mor renkle aydınlatıldı. Kadınlarla dayanışma için; birlik, beraberlik ve mücadele adına yapılan aydınlatma çalışmasında Adana'nın görsel güzellikleri de gözler önüne serildi. - ADANA

Adana'nın sembol yapıları mor renkle aydınlatıldı
Adana'nın sembol yapıları mor renkle aydınlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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