Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Aksaağaç mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla ekiplerin gece boyunca karadan müdahaleyi sürdürdüğü yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Feke ilçesi İslam mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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