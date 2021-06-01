Adana'nın Pozantı ilçesinde sel ve heyelan meydana geldi
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Adana'nın Pozantı ilçesinde sel ve heyelan meydana geldi

Adana'nın Pozantı ilçesinde sel ve heyelan meydana geldi
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu.

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu.

İlçeye bağlı yüksek kesimlerdeki Akçatekir ve Bürücek yaylalarında aşırı yağışların etkisiyle meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle bazı yollar çamurla kaplandı.

Heyelan nedeniyle çamur ve taşlarla kapanan bazı yollar trafiğe kapandı.

Pozantı Belediyesine bağlı ekipler de bölgede mahsur kalan 5 vatandaşı araçla tahliye etti.

Ekipleri, iş makineleri aracılığıyla zarar gören alanlarda çalışma başlattı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde sel ve heyelan meydana geldi
Adana'nın Pozantı ilçesinde sel ve heyelan meydana geldi
Adana'nın Pozantı ilçesinde sel ve heyelan meydana geldi
Adana'nın Pozantı ilçesinde sel ve heyelan meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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