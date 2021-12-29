Pozantı ilçesinde dağ keçisi sürüsü drone ile görüntülendi - Haberler
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Pozantı ilçesinde dağ keçisi sürüsü drone ile görüntülendi

AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Toros Dağları'nın sarp ve yamaç kayalıklarında dolaşan dağ keçisi sürüsü drone ile görüntülendi.

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesindeki Toros Dağları'nın sarp ve yamaç kayalıklarında dolaşan dağ keçisi sürüsü drone ile görüntülendi.

Şekerpınarı mevkiindeki Çakıt Çayı'nda su içen dağ keçileri, daha sonra sarp kayalıklara sürü halinde tırmandı.

Yaklaşık 15 dağ keçisinin hızlı şekilde kayalıklara toplu tırmanışı ilginç görüntülere sahne oldu.

Uzamlara göre Toros Dağları'nın sarp yamaçlarında önemli bir dağ keçisi ve geyik popülasyonu yaşıyor.

Bölgede yaşayan yabani hayvanlar ilçeden geçen Çakıt Çayı ve kaynağı Şekerpınarı'na su içmek için iniyor.

Pozantı ilçesinde dağ keçisi sürüsü drone ile görüntülendi

Pozantı ilçesinde dağ keçisi sürüsü drone ile görüntülendi

Pozantı ilçesinde dağ keçisi sürüsü drone ile görüntülendi

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri

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