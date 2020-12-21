Adana'nın neyi meşhur? Adana'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Adana'nın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Adana'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Adana'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Adana'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Adana'nın en meşhur yemekleri, Adana'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Adana'nın neyi meşhurdur, Adana'nın nesi meşhur? Adana'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ADANA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Adana ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adana Kebap

Şırdan

Yüksük Çorbası

Bici Bici

Şalgam

Mumbar

Kırkkat

Fellah Köftesi

İçli Köfte

Adana Lahmacun

Analı Kızlı

Adana'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.