Adana'nın meydanları güvercinlere kaldı Adana'da sokağa çıkma yasağına uyulurken, kentin simgelerinden İstasyon ile 5 Ocak Meydanı ve tarihi Büyük Saat Kulesi güvercinlere kaldı.

Adana'da sokağa çıkma yasağına uyulurken, kentin simgelerinden İstasyon ile 5 Ocak Meydanı ve tarihi Büyük Saat Kulesi güvercinlere kaldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan Pazar günü saat 00.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak kapsamındaki illerde vatandaşlar sokağa çıkmayıp uyarıları dikkate alırken, Adana'nın simgeleri olan İstasyon ve 5 Ocak Meydanı ile tarihi Büyük Saat Kulesi sessizliğe büründü. Tarihi mekan ve meydanları bu kez de güvercinler doldurdu. Yüzlerce güvercin meydanlarda güzel görüntüler oluşturdu. Güvercinler drone ile de havadan görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İHA