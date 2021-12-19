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Adana'nın kuzeyi kara teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Adana'nın kuzeyi kara teslim oldu Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleri beyaza büründü Adana'nın Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleri kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü.

SAİMBEYLİ, ADANA (İHA) - Adana'nın kuzeyi kara teslim oldu

Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleri beyaza büründü

ADANA - Adana'nın Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleri kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü.

Adana'nın Kuzeyinde bulunan Feke, Saimbeyli Tufanbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı. Kozan'a bağlı Göller bölgesi ve Yirce kayın ormanları ve katran ağaçlarının beyaza bürünmesi ile kar manzaraları ortaya çıktı.

Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli ilçelerinde yolların ulaşıma açık kalması için belediye ve orman işletme müdürlüğü iş makineleri kar küreme çalışmalarını sürdürürken yoğun kar yaşının hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

Adana'nın kuzeyi kara teslim oldu

Adana'nın kuzeyi kara teslim oldu

Adana'nın kuzeyi kara teslim oldu

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İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Son Dakika Haberleri

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