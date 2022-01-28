Adana'nın kuzey ilçelerinde karla mücadele sürüyor - Haberler
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Adana'nın kuzey ilçelerinde karla mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı, Beril Solmuşgül - Güncel
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Adana'nın kuzey ilçelerinde karla mücadele sürüyor Daha önce 1 metreyi aşan kar yağmadığını söyleyen vatandaşlar, "Alaska'yı geçti.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın kuzey ilçelerinde karla mücadele sürüyor

Daha önce 1 metreyi aşan kar yağmadığını söyleyen vatandaşlar, " Alaska'yı geçti. Hayat durdu" dedi

ADANA - Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olan yoğun tipi ve kar yağışının ardından karla kapanan mahallelerde iş makinalarının yol açma çalışmaları sürüyor.

Bir çok kırsal mahallenin yolunun ulaşıma kapandığı Kozan ilçesinin yüksek kesimlerinde vatandaşlar yolların yeniden açılmasıyla sevindi. Muharrem Yaşar isimli vatandaş ise bölgede daha önce 1 metreyi aşan kar yağmadığını belirterek, "Alaska'yı geçti. Hayat durdu" dedi.

Kozan ilçesine bağlı Özbaşı Mahallesinde kar kalınlığının 1 metreye ulaşması ile birlikte mahalle sakinleri bir haftadır ulaşımda zorluk yaşıyor. Olumsuz hava koşullarının ardından çam ağaçları da devrilerek yolu kapattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahallerde kar küreme ve yol açma çalışmasını sürdürüyor.

Adana'nın kuzey ilçelerinde karla mücadele sürüyor

Adana'nın kuzey ilçelerinde karla mücadele sürüyor

Adana'nın kuzey ilçelerinde karla mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Güncel

Alaska, Kozan, Adana, kar, Güncel, Haber

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