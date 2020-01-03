Adana'nın kurtuluşunun 98. yıl dönümü

03.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:50

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisikletli sporcular "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" isimli Türk Bayrağını Pozantı Kaymakamlığından teslim aldı.

Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Türk bayrağını teslim almaya gelen bisikletlilere, milli iradeye daha çok ihtiyaç olduğu şu günlerde vatanını seven, al bayrağı göklerde taşıyacak gençlere çok ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bisikletliler, "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" isimli Türk bayrağını, Adana İstasyon Meydanı'nda 5 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek törende Vali Mahmut Demirtaş'a teslim etmek üzere yola çıktı.

Düzenlenen törene Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı Satılmış Çal, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA