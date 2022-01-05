Adana'nın kurtuluşunun 100. yılına özel 3 bin 628 metrelik Türk bayrağı açıldı

ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 6 bin 500 kişilik ekip, kentin tarihi simgelerinin bulunduğu caddelerde 3 bin 628 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü.

Tarihi Büyüksaat ve Uğur Mumcu Meydanı'ndan ayrı ayrı başlayan yürüyüşte, 6 bin 500 kişinin taşıdığı 500 ve 3 bin 128 metrelik iki parça bayrak, tarihi Taş Köprü'de birleştirildi.

Taş Köprü'de düzenlenen etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı ait iki helikopterle Çelik Kanatlar Gösterisi yapıldı.

Kano ve kürek sporcuları da Seyhan Nehri'nde gösteri gerçekleştirdi.

"Çok gururluyuz"

Vali Süleyman Elban, burada, kentte 100 yıl önce düşman işgaline karşı destansı mücadeleler verildiğini söyledi.

Yaşanan acıların ardından başarıya ulaşılarak 5 Ocak'ta göndere ay yıldızlı bayrağın dikildiğini anımsatan Elban, "5 Ocak'ı her yıl kutluyoruz ancak bu yıl bir asrı devirdik, 100. yıl özel bir gündü. Şu anda Taş Köprü'de, arkamızda Türkiye'nin en uzun bayrağını açtık. 3 bin 628 metre, bu Türkiye rekoru." diye konuştu.

Elban, insanların coşkuyla kutlama yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O zor şartlara rağmen, o dönemde bütün insanlar o coşkuyu, heyecanı yaşamak için herkes evinde bulduğu kırmızı ve beyaz bezleri getirerek ilk kez bir bayrak dikiyorlar. Büyüksaat ile Ulu Cami'nin arasına asıyorlar. Dolayısıyla bayrağın o asılma anı bizler için önemli bir ilham ve gençlere de bunu aktarmak istedik. Bu bilinci onlar da kendinden sonrakilere aktarsın, diye böyle bir etkinlik düzenledik. Çok gururluyuz, mutluyuz. Bizi bu günlere getiren, bu vatanımızı vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi, Adanalı şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm Adanalı hemşerilerimizin de kurtuluş bayramını kutluyorum."

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, davetliler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

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