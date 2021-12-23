Adana'nın Kurtuluşunun 100.Yıl Etkinlikleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

ADANA (Habermetre) - ADANA'NIN KURTULUŞUNUN 100. YIL ETKİNLİKLERİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılı coşkusunu en güzel şekilde yaşamak için düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Yeni Adana Stadyumu spor salonunda gerçekleştirilen Kurumlar Arası Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Müsabakaları, kıran kırana geçen mücadelelerin ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen müsabakalarda birinci olan sporcuya 100. yıl anısına kupa, ikinci ve üçüncüye ise madalya verildi.

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