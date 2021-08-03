Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınından zarar gören vatandaşlara yardım ulaştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınından zarar gören vatandaşlara yardım ulaştırılıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınından zarar gören vatandaşlara yardım ulaştırılıyor
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde sivil toplum kuruluşları, 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınında evleri, bahçeleri ve hayvanları yanan vatandaşlara yardım ulaştırıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde sivil toplum kuruluşları, 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınında evleri, bahçeleri ve hayvanları yanan vatandaşlara yardım ulaştırıyor.

Kozan Ülkü Ocağı, ilçede orman yangınından zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Hayırseverlerden toplanan yardımlar, tırla yangın bölgesine ulaştırılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Kozan Ülkü Ocakları Başkanı Harun Yılmaz, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, yardıma ihtiyacı olan herkese el uzatmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Sulama kanalında kaybolan Suriyeli gencin cesedi bulundu
Sulama kanalında kaybolan Suriyeli gencin cesedi bulundu
Karısını ve çocuklarını darp eden şüpheli, kapısı kırılarak girilen evde yakalandı
Karısını ve çocuklarını darp eden şüpheli, kapısı kırılarak girilen evde yakalandı
Adana'da orman yangını (2)
Adana'da orman yangını (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınından zarar gören vatandaşlara yardım ulaştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 11:21:37. #1.16#

title