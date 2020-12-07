Adana'nın koronavirüs risk haritasında mezarlıklar dışında her yer kırmızıya boyandı
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Adana'nın koronavirüs risk haritasında mezarlıklar dışında her yer kırmızıya boyandı

07.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:09
Adana'nın koronavirüs risk haritasında mezarlıklar dışında her yer kırmızıya boyandı

ADANA'da son 15 günde vaka sayılarının büyük artış göstermesi üzerine Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki koronavirüs risk haritası kentteki mezarlıklar hariç kırmızıya boyandı.

ADANA'da son 15 günde vaka sayılarının büyük artış göstermesi üzerine Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki koronavirüs risk haritası kentteki mezarlıklar hariç kırmızıya boyandı. Risk haritasındaki durumu gören Adanalılar, endişe duyduklarını söyledi.

Koronavirüs salgınında son dönemde vaka sayıları artarken dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk altında olan kentler hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden uyarı yapan Bakan Koca, "Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında. Son haftada Adana'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79. Hatay'da artış yüzde 125, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 86. Mersin'de artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Samsun'da artış yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Kastamonu'da artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74" ifadelerine yer verdi.

BİR TEK MEZARLIKLAR BEYAZ KALDIKoronavirüs vaka sayılarının büyük artış gösterdiği Adana'da ise artış Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasındaki risk haritası neredeyse tamamen 'yüksek riski' simgeleyen kırmızı rengine büründü. Kentte sadece mezarlıklar risksiz bölge olarak gözükürken o noktalar beyaz renginde gösterildi. 'DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUM'Vefat eden yakınlarını ziyaret etmek için merkez Yüreğir ilçesine bağlı Asri Mezarlığı'na gelen Nurcihan Atagül, bulunduğu bölgenin haritada risksiz bölge olarak görüldüğünü bildiğini ve daha güvende hissettiğini söyledi. Koronavirüsten çok korktuğunu dile getiren Atagül, "Ben haritaya göre gelmedim. Kabir ziyaretlerimi yapmak için geldim. Kentin kalabalık noktalarına göre tabi ki burası daha güvenli. Umarım her yer düzelir. Fakat özellikle gençler dikkat etmiyorlar. Düğünlerde ilk dakikalarda maskeler takılıyor sonra herkes coşuyor. Böylece virüs de yayılıyor" dedi.

Hafta sonu boyunca süren sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de uygulanması gerektiğini söyleyen Hatun Yıldırım (21) ise sorumsuz insanlardan dolayı risk haritasının bu hale geldiğini kaydetti.


Adana'nın koronavirüs risk haritasında mezarlıklar dışında her yer kırmızıya boyandı
Adana'nın koronavirüs risk haritasında mezarlıklar dışında her yer kırmızıya boyandı
Adana'nın koronavirüs risk haritasında mezarlıklar dışında her yer kırmızıya boyandı
Adana'nın koronavirüs risk haritasında mezarlıklar dışında her yer kırmızıya boyandı
Adana'nın koronavirüs risk haritasında mezarlıklar dışında her yer kırmızıya boyandı
Adana'nın koronavirüs risk haritasında mezarlıklar dışında her yer kırmızıya boyandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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