Adana'nın Karataş ilçesinde denize girmek yasaklandı
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Adana'nın Karataş ilçesinde denize girmek yasaklandı

Adana'nın Karataş ilçesinde denize girmek yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Karataş ilçesinde hava muhalefeti sebebiyle Harbiş Plajı ile Bahçe Mahallesi plajında denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Adana'nın Karataş ilçesinde hava muhalefeti sebebiyle Harbiş Plajı ile Bahçe Mahallesi plajında denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Karataş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde denizlerdeki hava muhalefeti (rüzgar ve dalga) nedeniyle, olası can kayıplarını önlemek adına Karataş Harbiş Plajı ile Bahçe Mahallesi plajında geçici tedbir kapsamında denize girişler bir süreliğine yasaklanmıştır. Tedbirin kaldırılmasına ilişkin açıklama ayrıca yapılacaktır" denildi.

Harbiş Plajı'nda dün de denizde bir süre yüzdükten sonra dalgaların sürüklediği 5 kişiden 1'i boğularak hayatını kaybetmişti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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