Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Etekli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri