Adana'nın ilk ters evi kapılarını açtı
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Adana'nın ilk ters evi kapılarını açtı

Adana'nın ilk ters evi kapılarını açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yüreğir'de yapımı tamamlanan ve Adana'nın turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen ters ev açıldı.

Yüreğir'de yapımı tamamlanan ve Adana'nın turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen ters ev açıldı. Yüreğir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen 2 katlı ters ev ilk günden ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Adana'da tek olan ters evde giriş bahçesi dahil her şey ters olarak görülüyor. Yurt içi ve yurt dışında benzerleri bulunan, özellikle gençler ve çocukların ilgisini çeken sıradışı evi görmeye gelenler, fotoğraf çektiriyor ve selfie yapıyor. Yüreğir Belediyesi'nin Adana'da gezilecek görülecek yerler listesine kazandırdığı ters evin açılmasıyla birlikte çevre illerden de ziyaretçilerin gelmesi bekleniyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Seyhan Nehri kıyısında, Yüreğir Millet Bahçemizin içerisinde çalışmalarını tamamladığımız ters evimizin kapılarını açtık. Farklı bir simetri algısı, iç içe illüzyonlar ziyaretçilerin hoş ve güzel vakit geçirmesini sağlayacak. İnanıyorum ki; burası Adanamıza gelenlerin görmek istedikleri bir yer olacak. Yüreğir Belediyesi olarak farklı projeleri üretmeye ve bu projeleri halkımıza sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Sıra dışı ters evi ziyaret eden vatandaşlar ilk girdiklerinde şaşırdıklarını, farklı bir deneyim yaşadıklarını, eğlenceli vakit geçirdiklerini ve projeyi çok beğendiklerini söyledi. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden ziyaretçiler, Adana'ya uğrayan herkesin ters evi mutlaka görmesi gerektiğini belirtti.

Millet Bahçesi içinde 200 metrekare alan üzerine inşa edilen ters evin yapımında 18 ton çelik kullanıldı. 2 katlı, 4 oda 1 salon ve banyodan oluşan ters evde tavanda yer alması gereken eşyalar tabanda, tabanda olması gereken koltuk, halı, yatak gibi eşyalar da tavanda bulunuyor. - ADANA

Adana'nın ilk ters evi kapılarını açtı
Adana'nın ilk ters evi kapılarını açtı
Adana'nın ilk ters evi kapılarını açtı
Adana'nın ilk ters evi kapılarını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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