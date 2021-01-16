Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı
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Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı

16.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:38

Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerinde akşam başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerinde akşam başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkili olduğu iki ilçe merkezinde bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Sürücülere zor anlar yaşatan yağış, bazı mahallerde elektrik kesintisine neden oldu.

Çukurova ilçesinde Nezir Akkoyun idaresindeki 01 CUT 83 plakalı motosiklet, Uğur Mumcu Bulvarı'nda yağış nedeniyle çöken yolda devrildi.

Yaralanan sürücünün tedavisi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta yapıldı.

Olayın ardından bulvar trafiğe kapatıldı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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