Adana'nın Haliç'i
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Adana'nın Haliç'i

- Adana'nın Haliç'i Köprü genişletme çalışması nedeniyle suyu kesilen Seyhan Nehri, yosunlar ve atılan çöpler nedeniyle kötü kokuyla mikrop saçıyor Adana'da köprü genişletme çalışması nedeniyle suyu kesilen Seyhan Nehri, yosunlar ve atılan çöpler nedeniyle kötü kokuyla mikrop saçıyor.

06.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:13

- Adana'nın Haliç'i

Köprü genişletme çalışması nedeniyle suyu kesilen Seyhan Nehri, yosunlar ve atılan çöpler nedeniyle kötü kokuyla mikrop saçıyor

ADANA - Adana'da köprü genişletme çalışması nedeniyle suyu kesilen Seyhan Nehri, yosunlar ve atılan çöpler nedeniyle kötü kokuyla mikrop saçıyor.

Önceki dönem Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü'nün seçim projelerinden birisi olan ve yapımına başladığı Girne Köprüsü'nün genişletilmesi çalışması yerel seçimlerden sonra durdu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla geçen ay Seyhan Nehri'nin suyu tekrar köprü çalışması nedeniyle kesildi. Akıntının da durmasıyla birlikte nehirde yosun birikintileri oluştu.

Yosunlar nehri tamamen yeşile bürürken vatandaşlar tarafından nehre çöpler atıldı. Yaz mevsiminin en sıcak yaşandığı illerden birisi olan Adana'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte nehirde kötü kokular oluştu ve vatandaşlar suyun geri verilip temizlik yapılması için belediyeye çağrıda bulundu.

Ayşe Doğan isimli vatandaş, "Burası eskiden suyla doluydu ve çirkin bir görüntüsü yoktu. Ancak şuanda etrafı yosunlar bağlamış ve çöpler var. Hava sıcaklığından dolayı kötü bir koku yayılıyor ve bundan rahatsızız. Yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

Çevre esnaflarından Ali Çalışır ise belediyenin çalışmadığını söyleyerek, "Eski hali daha iyiydi. Belediye çalışmıyor açıkçası. Koku var ve turistler geliyor. Eskiden burada kuşlar vardı ama kirlilikten dolayı hepsi kayboldu. Turistlere de olumsuz bir imaj burası. Rezillik var burada yetkililerin bunu görmesi lazım. Mikrop saçıyor ve sağlığa olumsuz etkisi var buranın" ifadelerini kullandı.

Adana'nın Haliç'i

Kaynak: İHA

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