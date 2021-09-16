Adana'nın güney ve doğu çevreleri için sağanak uyarısı - Haberler Ekonomi
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Adana'nın güney ve doğu çevreleri için sağanak uyarısı

AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi
Adana'nın güney ve doğu çevreleri için sağanak uyarısı

Adana'nın güney ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Adana'nın güney ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu sağanak ve gök gürültülü sağanakların, sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Adana'nın güney ve doğu çevreleri için sağanak uyarısı - Haberler Ekonomi
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