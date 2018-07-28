Adana'nın Göbeğindeki Sulama Kanalını Bostana Dönüştürdü Hd

Adana'nın göbeğindeki sulama kanalını bostana dönüştürdü HDAdana'nın göbeğindeki sulama kanalını bostana dönüştürdü

ADANA'da inşaat ustası Şemsettin Özel (71), kentin ortasından geçen DSİ'ye ait sulama kanalının bir bölümündeki yamaçta bulunan ot ve taşları temizleyerek, bostana dönüştürdü.

Bostanında patlıcan, biber, domates, salatalık, bamya, turp, şeftali ve zeytin yetiştiren yaşlı adam, elde ettiği ürünleri torunlarına, gelinlerine ve çevredeki vatandaşlara dağıttığını belirtti. Betonla kaplı kentte bostanını görenlerin ilgi gösterdiğini dile getiren Şemsettin Özel, 'idman olsun' diye bostanla uğraştığını kaydetti.

Birinci sınıf tarım arazilerinin büyük bir çoğunluğunun imara açıldığı kentte yaşayan 7 çocuk babası Şemsettin Özel, çiftçiliğe olan merakını boş vakitleriyle birleştirerek ilginç bir yönteme imza attı. Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi ile Mücahitler Bulvarı'nın kesiştiği kavşaktaki DSİ'ye ait sulama kanalının ot ve taşlarla kaplı yamacını temizlemeye koyulan Özel, çevresinde apartmanlar bulunan alanı uzun uğraşlar sonucu adeta bostana dönüştürdü.

'ALLAH RAZI OLSUN DİYORLAR'

Özel, kazma ve küreklerle uzun süre alın teri dökerek tarım alanına dönüştürdüğü bölgeye bir yıl içerisinde patlıcan, biber, domates, salatalık, bamya, turp, şeftali ve zeytin ekti. Bostanını sulamak için kanaldaki sudan faydalandığını söyleyen Özel, 'Gücüm ancak bu alana yetti ve bu hale getirdim. Görenler ilgi gösteriyor, 'Eline sağlık, ne güzel neşelendirdin burayı' diyorlar. Topladığım ürünleri gelinlere, torunlara dağıtıyorum. Çevreden geçenlere de dağıtıyorum. Onlar da 'Allah razı olsun' diyorlar. Bu iş bana idman oluyor. Sulama zor olanı. Bir defa düştüm, akıntıya kapıldım. Yüzme biliyordum biraz, kendimi kurtardımö diye konuştu.