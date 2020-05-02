Adana'nın en işlek caddelerine sessizlik hakim
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Adana'nın en işlek caddelerine sessizlik hakim

Adana'nın en işlek caddelerine sessizlik hakim
02.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:06

Adana'nın en işlek caddelerine sessizlik hakim Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Adana'nın en işlek caddeleri ıssız kaldı.

Adana'nın en işlek caddelerine sessizlik hakim

ADANA - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Adana'nın en işlek caddeleri ıssız kaldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 1 Mayıs 00.00 ile 3 Mayıs 24.00'a kadar sürecek kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ikinci gününde Adana'da sokak ve caddelerdeki sessizlik dikkat çekti. Genelgede kapsam dışı bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanlarının sadece dışarı çıktıkları diğer vatandaşların ise yasağa uyduğu görüldü.

Kentte normal zamanlarda insan ve araç trafiğinin hiç eksik olmadığı Seyhan İlçesi'ne bağlı İnönü, Çakmak, Cemal Gürsel, Abidinpaşa caddelerinin ve D-400 karayolunun en sakin günlerini yaşandığı görüldü. İnsanlar evde kalırken caddeler ise sokak hayvanlarına kaldı. 5 Ocak Meydanı'nda bulunan ve normal zamanda vatandaşların yemlediği yüzlerce güvercini ise aç kalmamaları için polisler besledi.

Öte yandan polis ekipleri de bekçiler ile birlikte bütün kavşaklarda araçları durdurarak kontrol yaptı.

Adana'nın en işlek caddelerine sessizlik hakim

Kaynak: İHA

Manşet

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