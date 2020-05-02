Adana'nın en işlek caddelerinde ıssızlık hüküm sürüyor
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Adana'nın en işlek caddelerinde ıssızlık hüküm sürüyor

Adana'nın en işlek caddelerinde ıssızlık hüküm sürüyor
02.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:16

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Adana'nın en işlek caddeleri ıssız kaldı.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Adana'nın en işlek caddeleri ıssız kaldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 1 Mayıs 00.00 ile 3 Mayıs 00.00'a kadar sürecek kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ikinci gününde Adana'da sokak ve caddelerdeki sessizlik dikkat çekti. Genelgede kapsam dışı bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanlarının sadece dışarı çıktıkları diğer vatandaşların ise yasağa uyduğu görüldü.

Kentte normal zamanlarda insan ve araç trafiğinin hiç eksik olmadığı Seyhan İlçesi'ne bağlı İnönü, Çakmak, Cemal Gürsel, Abidinpaşa caddelerinin ve D-400 karayolunun en sakin günlerini yaşandığı görüldü. İnsanlar evde kalırken caddeler ise sokak hayvanlarına kaldı. 5 Ocak Meydanı'nda bulunan ve normal zamanda vatandaşların yemlediği yüzlerce güvercini ise aç kalmamaları için polisler besledi.

Öte yandan polis ekipleri de bekçiler ile birlikte bütün kavşaklarda araçları durdurarak kontrol yaptı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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