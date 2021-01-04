Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Karataş belediye başkanları Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, mesajında, Kurtuluş mücadelesinde büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ilham veren şehrin Adana olduğunu belirterek, Adanalıların 5 Ocak Kurtuluş Bayramı'nı kutladı.

Atatürk'ün "Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur" sözünü anımsatan Akay, şunları belirtti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve kurtuluşuna ilham kaynağı olmuş kentimiz için 5 Ocak esaretten kurtuluş, aydınlık günlere doğru gidişin adıdır. Bize emanet edilen kentimizin daha ileri gidebilmesi için var gücümüzle çalışmaya ve ona değer katmaya devam edeceğiz. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü; kurduğu Cumhuriyet ile bize yeniden kazandıran başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları uğruna canını veren aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, tüm Adanalıların kurtuluş gününü kutluyorum"."

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de Anadolu'da ilk kurtuluş meşalesinin Adana'da yakıldığını belirtti.

Milli mücadelede böylesine anlamlı bir rol üstlenen bir kentin evlatları ve emsalsiz bir tarihe sahip olmaktan onur duyduklarını ifade eden Kocaispir, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimizde buna benzer nice zaferler kazanmış ve yaşanan sıkıntıları büyük bir dayanışma ve mücadele örneği göstererek atlatmasını bilmiş büyük Türk Milletinin evlatları olarak Milli Mücadele ve Kurtuluş Hareketini büyük bir gururla anmaktayız. Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü bir kez daha can-ı gönülden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal ve istikbal uğruna toprağa düşerek şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle, gözünü budaktan esirgemeyip ölümü korkutan gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, 5 Ocak tarihinin bağımsızlığa olan bir tutku olduğunu belirtti.

Adana'nın milli mücadele de özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Uludağ, şunları kaydetti:

"5 Ocak 1922 tarihi, Adanalının bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya kanıtladığı ve Kurtuluş Savaşı destanında üzerine düşen görevi en güzel yerine getirdiği gündür. Bu toprakları ve bu güzel günleri bize armağan eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve Kurtuluş Savaşımızın Baş Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi gazilerimizi rahmet, saygı ile anıyor, 5 Ocak Kurtuluş Gününü kutluyorum."

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Türk milletinin onurlu mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Adana'nın kazanılan zaferin 99. yılında haklı gururunu yaşadığını belirtti.

Adı, duruşu ve silah arkadaşlarıyla dünyanın önünde saygı ile eğildiği ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e her zaman minnetlerinin olacağını kaydeden Topuz, "Milli mücadelede bağımsızlık yolunda gösterdikleri dik duruş ile elde edilen zaferin yıl dönümünde 5 Ocak Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutluyor, Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnet ile bir kez daha anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa