Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'da Kemal ve Cemal Selekoğlu kardeşler, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla aile arşivlerindeki Fransız askerlerinin Aralık 1921'de Adana'dan çekilmeye başlaması nedeniyle düzenlenen törene ait iki fotoğrafı sergilemeye başladı.

Kozan ilçesinde İstiklal Madalyası sahibi Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunları Selekoğlu kardeşler, müze haline getirdikleri ailelerine ait Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliği'nde tarım ve günlük hayatta dair geçmişte kullanılan bulunuyor.

İki kardeş, müzede, son olarak aile arşivlerinde yer alan 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması sonrası Fransız askerlerinin Adana'dan çekilmeye başlaması nedeniyle tren garında düzenlenen törene dair iki fotoğrafı müzede sergilemeye başladı.

Sergilenen 1 Aralık 1921 tarihli fotoğraflardan birinde törene katılmak üzere gelen Fransız heyetinin trenden indiği an ile Fransız askerlerinin Türk askeri ve Türk bayrağını selamlama anları resmediliyor.

Kemal Selekoğlu, Fransız işgali sonrası o dönemdeki insanların dağlara çekilip teşkilatlanarak silahlı mücadele yaptıklarını belirtti.

Mücadelenin sonunda düşmanın kaybettiğini ifade eden Selekoğlu, şunları söyledi:

"Bu fotoğraflarda da ülkemizi işgal eden Fransızların, gardan çekilmeye başlaması görünüyor. Bir sürecin sonucunda yaşananlar tek fotoğrafta anlatılıyor. Diğer bir fotoğrafta da Fransız komutanların tren garına törene gelmelerini gösteriyor. Burada milletimizin bir mücadelesi anlatılıyor. Bunu ilk kez yayınlıyoruz. Bu fotoğrafların cam üzerinde negatifleri de halen elimizdedir."

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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