Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor - Haberler
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Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor
AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla lise öğrencileri, kano sporcularının eşliğinde tarihi Taşköprü üzerinde koreografi sergiledi.

ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla lise öğrencileri, kano sporcularının eşliğinde tarihi Taşköprü üzerinde koreografi sergiledi.

Adana Kız Lisesinden 100 öğrenci, Taşköprü üzerinde kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 100 sayısı ile "01" ve sonsuzluk işareti oluşturdu.

Öğrencilerin gösterisi sırasında Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 18 kişilik kano-kürek takımı da köprü altından geçerek gösteriye eşlik etti.

AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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