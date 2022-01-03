Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisikletli sporcular, "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" isimli Türk bayrağını Pozantı Kaymakamlığından teslim aldı.
ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisikletli sporcular, "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" isimli Türk bayrağını Pozantı Kaymakamlığından teslim aldı.
Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, Türk bayrağını teslim almaya gelen sporculara, milli iradeye daha çok ihtiyaç olan şu günlerde vatanını seven al bayrağı göklerde taşıyacak gençlere ihtiyaç olduğunu belirtti.
Bisikletli sporcular, Türk bayrağını 5 Ocak Kurtuluş Günü töreninde Vali Süleyman Elban'a teslim edecek.
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AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri